Calciomercato Inter: Brozovic via? Il Liverpool vuole pagare la clausola

Calciomercato Inter: Brozovic potrebbe partire

Ultime Inter, allarme Brozovic. Anche in questa stagione Marcelo Brozovic si è dimostrato un perno fondamentale del centrocampo nerazzurro.

Una volta arrivato all’Inter, anche Antonio Conte si è reso conto della forza del calciatore capace in quel ruolo di arrivare in finale del mondiale 2018 con la sua Croazia.

Brozo è diventato il regista della manovra, l’uomo da cui passano tutti i palloni. Tra Sensi, Barella, Vecino e ora Eriksen, è sempre stato il croato il calciatore fondamentale in mezzo al campo.

Per questo motivo l’allenatore ex Juventus sta costruendo la squadra per il futuro incentrata proprio sulle qualità di Brozovic.

Tuttavia nelle ultime ore è suonato un allarme in casa Inter. Il Liverpool di Klopp avrebbe messo nel mirino il calciatore in vista della prossima stagione. I Reds, secondo quanto riportato dal Sunday Mirror, sarebbero anche disposti a pagare la clausola di 60 milioni di euro per convincere il centrocampista a trasferirsi in Premier.

In effetti, il prezzo, oggi non sembra più così fuori mercato viste le qualità mostrate in campo dal calciatore negli ultimi anni dopo che Brozovic fu spostato da Spalletti come vertice basso in mediana.

Ultime Inter: Brozovic vuole il rinnovo

Per questo motivo, Marotta e Ausilio stanno però provando a rinnovare il contratto del ragazzo, in scadenza nel 2022, eliminando definitivamente la clausola. L’Inter vorrebbe tenere il calciatore e spera che si arrivi presto ad un accordo.