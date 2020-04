Il tecnico Rudi Garcia, ex allenatore della Roma e prossimo avversario di Champions della Juve, è contrario alla ripresa del calcio dopo due mesi di stop.

Garcia: “Non è possibile giocare ogni 3 giorni dopo due mesi di stop”

L’allenatore francese non è affatto contento del ritorno in campo. Garcia, allenatore del Lione avversario della Juventus in Champions League, ha dichiarato all’Equipe: “Non si può tornare a giocare ogni 3 giorni dopo due mesi di stop. E’ irragionevole“. Rudi era già contrario a giocare la sfida di andata degli ottavi di finale di coppa contro i bianconeri, ora esprime il suo disaccordo con la Uefa che vorrebbe riprendere i campionati nazionali il prima possibile. Garcia ha aggiunto: “Non mi lamento per questa quarantena, non vedo l’ora di tornare ad allenare. Ma con le giuste condizioni da rispettare per noi e gli atleti“.

La chat con gli altri allenatori

L’allenatore del club francese ha dichiarato di avere un gruppo su Whatsapp con altri allenatori della Ligue 1 e Ligue 2, nato per beneficenza, ora forum di discussione in merito alla ripresa. “Nel gruppo non è emerso un orientamento preciso – dice – ma non siamo soddisfatti di giocare ogni 3 giorni“. Garcia è anche irritato dalle mancate settimane di vacanze tra la fine di questa stagione e la prossima. D’altronde, è un’emergenza che scontenta un po’ tutti, e non era prevedibile tutto ciò.