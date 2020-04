A causa del Coronavirus, in Messico non si gioca a calcio da un mese e i dirigenti della LigaMX hanno accettato di annullare promozioni e retrocessioni per i prossimi cinque anni

Calcio in Messico: promozioni e retrocessioni annullate

Il campionato calcistico messicano potrà subire una forte rivoluzione dopo questo stop forzato. Le squadre della Liga de Ascenso, la nostra Serie B, sono scese nel corso degli anni da 18 a 12. Ora, è in atto una rivoluzione che prevede la sospensione di promozioni e retrocessioni per per i campionati di calcio in Messico per i prossimi cinque anni. La proposta è stata avanzata proprio dalla lega di secondo livello ed è stata accettata dalla massima divisione, ovvero la LigaMX. Naturalmente non sono mancate le polemiche.

Vela: “Così non cresce il calcio messicano”

Carlos Vela, ex attaccante dell’ Arsenal e attuale giocatore del Los Angeles Galaxy, ha espresso il suo malcontento, ecco quanto riportato da la Repubblica: “Senza promozioni e retrocessioni non può esserci sviluppo“. Il Messico starebbe adottando questa soluzione per due ragioni. La prima è per motivi economici, i club non riuscirebbero a reggere il salto di categoria. La seconda riguarda l’accorpamento del massimo campionato messicano con la MLS, per creare una Superlega del Nord America. Oltre alla riforma rivoluzionaria, il presidente della Liga MX, Enrique Bonilla ha annunciato che il torneo è stato annullato per questo 2020.