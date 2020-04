Calciomercato Milan: assalto a Szoboszlai, parte l’asta

Calciomercato Milan: Szoboszlai primo nome per il centrocampo

Notizie Milan, grandi manovre in mezzo al campo. Dominik Szoboszlai è il grande obiettivo dei rossoneri.

Non sarà semplice portare a Milano il classe 2000 del Salisburgo.

Sul centrocampista ungherese c’è praticamente mezza Europa visto che il calciatore è da almeno un paio di anni uno dei giovani talenti più interessanti e monitorati del panorama europeo.

Su di lui ci sono solo in Premier squadra affermate come Liverpool e Arsenal ma occhio anche ai tedeschi.

Il calciatore è seguitissimo dal Borussia Dortmund, che a gennaio ha acquistato dal Salisburgo un certo Haaland, e dal Lipsia che, di fatto, vanta una corsia preferenziale essendo di proprietà della Red Bull come gli austriaci.

In Italia, tuttavia, il calciatore piace molto al Milan. Il profilo del giocatore, infatti, rientra nei parametri che insegue l’ad Gazidis per la nuova, ennesima rifondazione: giovane, di grande prospettiva, ma pure pronto. Potrebbe arrivare a prescindere dal fatto che Ralf Rangnick possa diventare il nuovo allenatore rossonero o meno.

Milan, bastano 30 milioni

Il Salisburgo al momento lo valuta intorno ai 30 milioni, cifra che però non è detto che basti. Questa sarebbe salita di sicuro a 40 se non ci fosse stata l’emergenza Coronavirus. Adesso è possibile che i prezzi non schizzino alle stelle, ma è chiaro che la presenza di diversi club importanti potrebbe farlo salire. In Italia occhio anche alla Lazio.