Calciomercato Torino, Rami nuova idea per la difesa

Calciomercato Torino: proposto Rami in difesa

Calcio Mercato Torino Rami | Il calciomercato non si ferma mai, in particolare quello di Serie A. Tantissime sono le squadre italiane che stanno cercando rinforzi per la prossima stagione, e altrettanti sono i nomi che in questi ultimi giorni vengono accostati alla nostra massima serie. Non solo le big, ma anche altri club si stanno muovendo parecchio, come ad esempio il Torino, in cerca di rivalsa e rivoluzione dopo un’annata tuttaltro che tranquilla. L’obiettivo è quello di andare a rinforzare il reparto difensivo, bravo a metà e che potrebbe vedere qualche partenza, vedi Nkoulou e Izzo, sondati da diverse pretendenti.

La squadra granata ha bisogno di un giusto profilo, e pare che nelle ultime ore sia giunta una notizia piuttosto importante: stando a quanto riportato da goal.com, sembra che al Torino sia stato proposto Rami. Il difensore francese ha militato nel Milan e nel Siviglia, e attualmente milita nel Sochi. Si è laureato Campione nel Mondo nell’ultimo Mondiale.

News Torino: quale futuro per Izzo?

Rami andrebbe a completare il reparto difensivo del Torino con esperienza e personalità, ma è possibile che qualche giocatore possa partire. Occhi puntati su Izzo, il quale sta ricevendo parecchie avance: ecco la big di Serie A che lo sta cercando maggiormente.