Roberto Stellone, ormai ex allenatore dell’Ascoli, chiederà un risarcimento per danni all’immagine a causa di notizie fake sul presunto rifiuto di riduzione dell’ingaggio.

Stellone esonerato, ma non ci sta: chiede il risarcimento

La società marchigiana ha esonerato il suo tecnico per ridurre i costi a causa della crisi dovuta allo stop. Stellone e il suo avvocato promettono guerra all’Ascoli e chiederanno un risarcimento per averlo licenziato e per aver creato un’immagine mediatica sbagliata dell’allenatore. Secondo il legale Paolo Rodella, l’allenatore era disponibile ad un taglio dello stipendio, ma la società ha proposto un contratto inqualificabile. Inoltre, Rodella ha dichiarato: “Stiamo raccogliendo tutti gli articoli che recano un danno enorme all’immagine di Roberto. All’estero si parla di un allenatore italiano che ha rifiutato di ridursi la paga. La verità non è questa“.

Rodella: “Comunicazione dell’Ascoli inammissibile. Resta ancora l’allenatore”

L’avvocato dell’ex bomber del Napoli ha sottolineato: “Stellone era disponibilissimo a discutere sul taglio. Ma l’immagine che è stata diffusa è quella di un avido“. Il difensore del mister ha attaccato l’Ascoli: “La comunicazione ricevuta dalla dirigenza parla di licenziamento, ma per noi è inammissibile. A nostro avviso – prosegue Rodella – resta ancora allenatore del club“. Stellone quindi, passerà per via legale e denuncerà la sua società a causa del licenziamento e per non aver reagito alle fake news circolanti sulla sua immagine.