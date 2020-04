Calciomercato Milan: Ibrahimovic può restare ad una condizione

Calciomercato Milan: Ibrahimovic può restare

Notizie Milan, Ibra resta? Come riportato dal Corriere dello Sport l’addio della punta non è così certo.

Servirà ancora tempo per sapere quale sarà la decisione di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante per prima cosa dovrà confrontarsi con la dirigenza milanista per comprendere a fondo le strategie della prossima stagione.

Per restare a Milano vorrebbe intorno a se una squadra competitiva per chiudere nel migliore dei modi la carriera, ovvero con il piazzamento in Champions. Per lui sarebbe una conclusione gloriosa, ricollocare i rossoneri al quarto posto dopo 7 anni e poi lasciare da eroe.

Ultime Milan: le condizioni di Ibrahimovic

Lo svedese chiede un mercato imponente, mirato a rinforzare alcuni reparti chiave e soprattutto composto da giocatori pronti. La dirigenza sembra avere altre idea. Inoltre andrebbe ridiscusso anche il suo ingaggio per il prossimo anno. L’aspetto economico però non sembra essere decisivo per la permanenza a Milano dell’ex PSG.

Dopo l’addio a Boban, ora il 38enne dovrà costruire il rapporto con Ivan Gazidis per intavolare il rinnovo. Le percentuali che Ibra possa prolungare il contratto in scadenza a giugno non sono alte, ma il Milan non ha ancora rinunciato all’idea che la punta restia a Milano almeno per un altro anno.