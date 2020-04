Calciomercato Fiorentina: Chiesa potrebbe restare, il motivo

Ultime Fiorentina, Federico Chiesa può restare. Come riportato dal Corriere dello Sport, nonostante le tante avances, l’esterno viola potrebbe rimanere un’altra stagione a Firenze.

Commisso vuole fare le cose per bene e Chiesa sa che la Fiorentina per ora è la sua dimensione ideale.

Il presidente, infatti, ha già investito per il prossimo anno 70 milioni a gennaio. tuttavia, non è un segreto che se il calciatore chiedesse la cessione il presidente questa volta non si opporrebbe.

Tuttavia Chiesa potrebbe anche decidere di restare un’altra stagione. Il motivo? Euro 2021. A Firenze sarebbe titolare inamovibile e lanciatissimo verso la convocazione. A Torino o a Milano non avrebbe la certezza del posto. Iachini gli ha in qualche modo «accorciato» il campo, mettendolo più vicino all’area piccola, e lui non tradito: 4 dei sei gol realizzati in A in questa stagione (di fatto, tutti quelli segnati nel 2020, tra cui una doppietta a Genova contro la Samp) sono arrivati proprio in quella posizione.

Ultime Fiorentina: Chiesa vale almeno 70 milioni

Il problema per la Fiorentina è che ora non ci sono solo club italiani. Il Manchester United di Solskjaer è pronto a mettere sul tavolo 70 milioni di euro per l’esterno. Una cifra importante che solo Chiesa può far saltare rifiutando l’addio e aspettando Mancini e l’Italia.