Notizie Lecce, Sticchi Damiani sulla ripresa del calcio

Notizie Lecce – Sticchi Damiani | Il tema principale, legato al calcio, è quello sulla ripresa delle manifestazioni. La Serie A mette nel mirino proprio la ripresa per il campionato e, a parlare di tutto questo, è il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani. Il numero uno del club pugliese è molto chiaro sulla sua posizione, rivelando interessanti parole ai microfoni dell’emittente radiofonica Radio Kiss Kiss Napoli. I temi toccati nel corso della sua intervista sono diversi e abbracciano l’idea di riprendere il campionato, solo quando l’epidemia legata al Coronavirus non sarà più un rischio per i diversi club di Serie A. Quelle che seguono, sono le sue parole.

Ultime Lecce, le parole del presidente Saverio Sticchi Damiani

Quelle che seguono, sono le parole del presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani. Il patron del club giallorosso parla di ripartenza e non ha voglia di sentir parlare di date affrettate. Il motivo riguarda proprio il farsi trovare pronto, quando il calcio ripartirà: “Se il calcio vorrà ripartire, io ci sarò. Ho sempre detto che la soluzione sarà fattibile quando il contagio e i rischi in merito, saranno pari a zero. Bisognerà non forzare la ripresa però, altrimenti farò valere le mie ragioni. Riprendere troppo presto, senza darci la possibilità di farci trovare pronti, non mi starebbe bene. Non vogliamo essere esposti a rischi. Taglio stipendi? Non c’è nessuna volontà di far pagare la crisi ai calciatori”.