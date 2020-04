Frosinone, Stirpe: “Tre promozioni in Serie A oppure finiamo in tribunale”

Frosinone, Maurizio Stirpe non ci sta sulla questione promozioni: la sua posizione

Frosinone – Stirpe | La situazione legata al Coronavirus, si riflette ovviamente anche sul calcio. Oltre alla questione Scudetto e alle decisioni legate alla Serie A, ai vertici stanno lavorando anche per capire come svolgere le retrocessioni e le promozioni, dalla Serie B alla A e viceversa. A parlare di tutto questo è il patron del Frosinone, Maurizio Stirpe. Il presidente è diretto nelle sue dichiarazioni, perché quest’anno la sua società si trovava in piena corsa alla promozione. Sono diverse le ipotesi venute fuori in merito alla questione, ma Stirpe non ci sta: vuole che a salire siano ben tre squadre e non solo due, com’è venuto fuori negli ultimi giorni. Quelle che seguono, sono le sue parole sulla questione.

Frosinone, le parole di Maurizio Stirpe

Ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni del Corriere di Roma, il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe. Lui è molto chiaro sulla sua posizione in merito alla ripresa dei campionati: “Vi dico che per quel che mi riguarda, sono d’accordo su qualsiasi soluzione si voglia prendere, per la ripresa del calcio. Tutto, fuorché diventi una pasticciata. Sono veramente d’accordo con tutto, tranne sulla tematica delle due promozioni, invece che delle tre. Non si possono giocare i playoff? Benissimo, facciamo salire tre squadre, altrimenti non ci sto. Insomma, playoff o meno, la Serie A permette l’ammissione alle tre migliori squadre di Serie B. Dovrà essere così, altrimenti toccherà passare alle vie legali, perché io non ci sto”.