Calciomercato Napoli: per Koulibaly ipotesi Premier League

Ultime Napoli, Kalidou Koulibaly verso la cessione. Il difensore azzurro, inserito nella top 50 per il Pallone d’Oro, è stato autore di una stagione deludente al temine della quale molto probabilmente sarà ceduto.

Tra l’arrivo in ritardo per la Coppa d’Africa giocata con il Senegal e la preparazione saltata, le difficoltà di tutto l’organico con Ancelotti, e l’infortunio patito contro il Parma, KK ha deluso tutti.

Ma non per questo sarà ceduto in estate. A pesare, senza Champions League, per gli azzurri è l’alto ingaggio del centrale.

Per questa ragione il Napoli potrebbe separarsi da Kalidou Koulibaly al termine della stagione. Il difensore senegalese è uno degli indiziati a lasciare il club azzurro per garantire un tesoretto da reinvestire sul mercato.

Come riportato in Inghilterra dal Sun, il Manchester United avrebbe già avviato i contatti con le parti per strappare Koulibaly alla concorrenza.

Ultime Napoli, quanto vale Koulibaly?

Gli inglesi, capaci di prendere Meguire lo scorso anno facendolo diventare il centrale più pagato al mondo, non avrebbero problemi ad accontentare gli azzurri in situazioni di normalità. Ma l’emergenza si farà sentire. Non sarà semplice, anche per questo, trovare un punto di incontro con il Napoli per il costo dell’operazione visto che gli azzurri avevano lo scorso anno già rifiutato oltre 100 milioni.