Calciomercato Napoli, Mertens sta trattando con il Chelsea

Calciomercato Napoli: l’entourage di Mertens avvia la trattativa con il Chelsea

Calcio Mercato Napoli Mertens | La stagione di Serie A è attualmente ferma, e ad oggi è impossibile prevedere l’esito dei campionati, tanto meno il futuro di alcuni giocatori. Le trattative di rinnovo sono in stallo, e soltanto tra qualche settimana si potrà ricominciare con i vari incontri in programma. Ne sa qualcosa il Napoli, che sta provando a tutti i costi a blindare qualche gioiello. Uno su tutti Mertens, gioiello azzurro che più di qualche volta è stato elogiato da Gattuso e dirigenza. Inutile ripetere l’importanza del belga per le gerarchie partenopee, altrettanto per quanto riguarda la volontà di entrambe le parti di raggiungere il rinnovo.

I tempi però si stanno prolungando parecchio, e intanto dalla Spagna arriva una notizia parecchio importante: stando a quanto riportato da Todofichajes, il Chelsea ha già avviato i contatti con l’entourage di Dries Mertens per ingaggiarlo.

News Napoli: Mertens, più Chelsea che Inter

Il futuro di Mertens continua ad essere parecchio incerto, e intanto sul giocatore belga sono piombate altre pretendenti, specie dalla Serie A. L’Inter soprattutto lo ha messo nel mirino da parecchio tempo, anche se per il momento i Blues sembrano essere in vantaggio. Non è inoltre da escludere che Mertens raggiunga l’accordo di rinnovo con il Napoli.