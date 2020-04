Napoli, senti Cannavaro: “Sogno di allenare la mia squadra del cuore”

Calciomercato Napoli Cannavaro | Il presente si chiama Guangzhou Evergrande, il futuro potrebbe essere in Europa e forse anche in Italia. Fabio Cannavaro si è raccontato ai microfondi di SportMediaset e ha parlato dei suoi sogni da allenatore e delle iniziative solidali che ha messo in atto con altri campioni del mondo per il nostro Paese.

Calciomercato Napoli, Cannavaro chiama De Laurentiis: “Sogno di allenare lì”

La formazione in Cina come allenatore di prima squadra sta portando tanti frutti e nuovi insegnamenti. Un giorno, Fabio Cannavaro, sogna di portarli anche in Italia dove ha intenzione di proseguire la sua carriera da allenatore. Il sogno è lo stesso di quando era bambino: il Napoli.

“Alleno da 5 anni e sogno di allenare un giorno una grande squadra, il Napoli è una di queste. Sono stato allenato dai migliori allenatori degli ultimi 50 anni e da ognuno di loro ho imparato molto. Napoli mi è sempre mancata sono andato via a 21 anni ma sono rimasto sempre molto legato. Ho vissuto in tante città del mondo, ma resterò a vivere a Napoli”.

Gattuso? “Il Milan non lo ha capito. E’ un grande allenatore e migliorerà ancora tantissimo. Merita la fiducia del Napoli perché fa giocare benissimo le sue squadre“.

Cannavaro per l’Italia: beneficenza con gli altri campioni del mondo

L’ex capitano della Nazionale Italiana ha poi lanciato un appello a tutta la popolazione dopo aver vissuto sulla propria pelle l’esperienza del Coronavirus.

“Restate a casa perché manca poco. So che è dura, che in molti soffrono, ma è l’unico modo per non diffondere il virus”.

Beneficenza? “Aabbiamo fatto una raccolta fondi per l’Italia con tutti i campioni del Mondo. Invece con la nostra fondazione (mia, di Paolo e di Ciro Ferrara) abbiamo raccolto e venduto una serie di maglie storiche di napoletani e campani che hanno giocato a certi livelli per la nostra città“.

Serie A? “Mi piacciono tanti calciatori: Bernardeschi, Insigne, Immobile, Balotelli. Ma non ne posso scegliere uno perché poi si dirà che voglio acquistarlo a tutti i costi. Qui le società hanno tanti soldi ma non si fanno prendere in giro“.