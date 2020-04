Calciomercato Inter Martinez Quarta | Con il calcio fermo e l’impossibilità di studiare i miglioramenti dei calciatori presenti in rosa, i club studiano già per il futuro. L’Inter, ormai da mesi, ha messo nel mirino il difensore del River Plate, Lucas Martinez Quarta. Piace a tanti club in Europa e il suo agente ha fatto il punto della situazione ai microfoni di calciomercato.com.

Calciomercato Inter, l’agente di Martinez Quarta: “Sarebbe un sogno”

Non fa mistero dell’interesse dell’Inter e della felicità di Martinez Quarta di vestire la maglia nerazzurra, Gustavo Goni, agente del difensore argentino.

“Sempre molto importante ricevere degli elogi da parte di un ex giocatore così importante come Javier Zanetti. Sicuramente è stato emozionante per Lucas ricevere certi apprezzamenti. Non c’è ancora nulla di concreto ma speriamo che in futuro possa esserci qualcosa. Stiamo parlando di un grande club, uno dei più grandi d’Europa e sarebbe un sogno per il mio assistito. Clausola rescissoria da 22 milioni? Sì, è vero, posso confermare”.

Notizie Inter, anche il Milan su Quarta

L’agente di Martinez Quarta, poi, ha parlato anche dell’interesse del Milan per il giovane difensore del River Plate.

“So che il Milan è stato in Argentina per seguire alcune partite del River. Non so se sia stato Martinez Quarta il loro obiettivo ma non mi sorprenderebbe. Sinceramente non ho mai avuto contatto con il Milan”.

Caratteristiche? “Somiglia ad Ayala e a Fabio Cannavaro che sono anche due dei suoi idoli“.

Valore in calo dopo il coronavirus? “Potrebbe essere. Io credo che ci sarà un mercato diverso, fatto di tanta flessibilità“.