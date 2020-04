Notizie Samdporia, il ds Osti: “Aspettiamo prima che il virus passi”

Ultime Sampdoria | Carlo Osti, ds della Sampdoria ha parlato nel corso di un’intervista concessa alla “Gazzetta dello Sport”.

Il dirigente blucerchiato ha parlato del momento in Italia e dell’emergenza Coronavirus, provando a dare uno sguardo al futuro quando tutto sarà alle spalle.

“Il virus si è portato via tanti nonni, le nostre radici e la nostra memoria. E’ una tragedia che ha toccato molti. Spero che questa epidemia ci unirà di più come popolo. Bergamo? Non guardo più quelle immagini: troppo strazianti vedere tutti i camion che portano via le bare dalla città”.

Ultime Samp, il pensiero sella società sulla ripresa

Il dirigente ligure ha parlato anche di come e quando si tornerà in campo:

“Aspettiamo che il Coronavirus venga cancellato, è un momento irreale. Con il presidente Ferrero e i miei collaboratori abbiamo studiato diverse idee per come ripartire e per il fituro della società.

Per il campo, ora lavoriamo più al video, capiamo meglio il valore del tempo. Ci sono molte altre cose oltre al calcio da pensare in questo mometno. E’ stato questo anche un modo per riappropriarci della nostra vita oltre che di spazi nascosti e dimenticati.