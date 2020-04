Fiorentina, Commisso: “Sfogo contro la Juventus? Difendevo la mia squadra, non parlo con Nedved”

Notizie Fiorentina: Commisso sul mercato e lo sfogo contro la Juventus

Notizie Fiorentina Commisso | In Italia la situazione calcistica è parecchio a rischio, e la ripresa dei calendari resta la più grande incognita delle ultime settimane. Il mercato però continua ad andare avanti, e la maggior parte delle squadre di Serie A pensano già a programmare diverse operazioni in vista dell’estate. Anche la Fiorentina è parecchio attiva, in particolare nel blindare i propri gioielli. Il patron Commisso ha rilasciato delle importanti dichiarazioni a Telelombardia. Ecco le sue parole anche sullo sfogo contro la Juventus di qualche tempo fa:

“Mercato? Chiesa lo volevo tenere qui dal primo giorno che sono arrivato, e alla fine è stato così. Abbiamo lavorato su tante operazioni, e siamo riusciti a portare Ribery a Firenze. Non torno indietro, anche se non tutte le decisioni sono state giuste. Castrovilli resta qui. Sfogo contro la Juventus? Quel giorno ero arrabbiato e difendevo la mia squadra. Con Nedved non parlo, non parlo con nessuno. Chiedo solo di essere trattato come tutti in Serie A”.

Commisso sulla ripartenza del campionato

Il patron della squadra viola si è poi soffermato anche su un altro tema caldissimo: la ripresa della Serie A. Difficile una ripartenza in estate, soprattutto a rischio di rovinare anchela prossima stagione. Piano B? Già deciso, ma nulla di specifico per ora.