Coronavirus, in arrivo il nuovo Decreto di Conte: apriranno le altre attività

Coronavirus, pronto il Decreto di Conte: aperte le altre attività

Coronavirus Italia Conte decreto attività lavorative | Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, è pronto ad emanare il nuovo Decreto nei prossimi giorni. L’emergenza Coronavirus resta alta in Italia, ma in arrivo ci sono nuove direttive dal Premier italiano riguardo le attività lavorative. Come riporta Il Mattino, il Governo lavora per trovare una soluzione per combattere la crisi economica, in particolare quella dei lavoratori. In arrivo tra sabato o domenica un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio, dove si potrebbe dare il via libera alla riapertura di altre attività lavorative già da lunedì. Intanto, con la Fase 2 che partirà il 4 maggio, potrebbe arrivare l’ok per l’apertura dei parrucchieri, dal 18 maggio, invece, ristoranti e bar. Per cinema e teatri si parla addirittura del 2021.

Coronavirus Italia, Conte pronto ad aprire le altre attività

Chi potrebbe restare tagliato fuori dal nuovo Decreto, c’è il settore dell’abbigliamento che molto probabilmente resterà chiuso ancora. Secondo il Governo, il settore dell’abbigliamento è quello maggiormente esposto a rischio contagio. Ok alla riapertura delle industrie automobilistiche a causa di ragioni di concorrenza internazionale. Per evitare nuove e continue diffusioni ci saranno controlli della temperatura quasi in ogni campo per tenere sotto controllo la situazione.