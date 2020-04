Calciomercato Napoli, Faraoni nel mirino. L’agente conferma i contatti

Ultime Napoli, Faraoni nel mirino: c’è anche la Roma

Calciomercato Napoli Faraoni Roma ultime | Il Napoli è alla ricerca di un terzino destro da poter alternare a Giovanni Di Lorenzo la prossima stagione. Hysaj è in uscita dal club azzurro e non rinnoverà il contratto. De Laurentiis sarà quindi quasi obbligato alla cessione per non perderlo a zero il prossimo anno. Ad annunciare la sua partenza è stato il suo agente Mario Giuffredi, nonostante Gattuso abbia puntato molto su di lui. Giuffredi, inoltre, è anche l’agente di Davide Faraoni, terzino destra di spinta che nell’Hellas Verona questa stagione ha messo a segno 3 gol. Tani i club che hanno messo gli occhi sul calciatore italiano classe 1991 e in scadenza nel 2022. Tra questi c’è proprio il Napoli, ma non solo. In Serie A anche la Roma è alla ricerca di quel ruolo e prova a prendere il calciatore del Verona.

Calciomercato Napoli, l’agente di Faraoni apre al trasferimento in azzurro

E’ stato lo stesso agente Mario Giuffredi, a confermare l’interesse della società azzurra riguardo Davide Faraoni. Visto che Hysaj è in uscita, Faraoni resta uno degli obiettivi principali per la corsia di destra del Napoli. Intanto, queste alcune delle parole di Giuffredi, che però annuncia l’interesse anche di altri club: “E’ vero, piace al Napoli. Oltre loro però ci sono tanti altri estimatori. Il Napoli lo stima tanto, vedremo più avanti. Non sempre il piacere si concretizza”.