Notizie Juventus, Szczesny: “Si parla solo dei rigori contro la Juventus”

Wojciech Szczesny è stato protagonista assieme a Matthijs De Ligt di una direttasu Youtube durante la quale è tornato su alcuni episodi arbitrali che hanno riguardato quest’anno la Juventus.

Ultime Juventus, a Foot Truck ci sono Szczesny e De Ligt

Il campionato non è ancora ricominciato, ma la la polemica non si spegne mai. Durante un appuntamento coi propri tifosi sui social, i due campioni bianconeri hanno raccontato come stanno vivendo questi giorni di pausa a causa dell’epidemia di covid-19. Tra i racconti e qualche risata, si parla di mercato (“talenti all’Ajax? Si allenano da piccoli soltanto con la palla, e funziona. Dovremo parlarne con Paratici…o Ronaldo“) ma c’è spazio anche per una bordata.

L’estremo difensore passa all’attacco

Il polacco in particolare non può fare a meno di togliersi qualche sassolino dalla scarpa: “Nessuno lo dice, ma la scorsa settimana c’è stato un incontro tra gli arbitri e hanno detto che con Lecce e Torino i rigori non c’erano. Non se ne parla, lo fanno solo quando un rigore contro la Juve non viene concesso secondo loro. Quando invece l’arbitro ammette l’errore a danno dei bianconeri, nessuno più ne parla“. Il riferimento è ai due tocchi con la mano del difensore olandese nei match suddetti (per la cronaca, contro il Lecce fu fischiato il penalty, mentre contro i granata l’arbitro lasciò correre).