Coronavirus, Roma nella bufera: Perotti si allena al parco?

Coronavirus Roma Perotti | Al momento la Serie A è ferma per l’emergenza Coronavirus e i calciatori dei club stanno svolgendo allenamenti personalizzati nelle proprie abitazioni. Nelle ultime ore si è scatenata una polemica a Roma per delle immagini pubblicate sui social. Alcuni tifosi della Lazio che avrebbero ripreso Diego Perotti ad allenarsi in un parco pubblico insieme ad altri due componenti della squadra giallorossa.

Coronavirus, Roma nella bufera: Perotti vìola le norme?

Non è ancora molto chiaro quanto sta accadendo ma stanno circolando in rete una foto di Diego Perotti che cammina su un marciapiede con una divisa da allenamento e un video girato da due tifosi bianconcelesti in un furgoncino che urlano “Forza Lazio” a tre ragazzi che si allenano sui prati di via Gorgia di Leontini, nel quartiere dove ci sono le ville di alcuni dei calciatori della Roma. Il calciatore argentino indossa il kit di allenamento della stagione 2017-2018 e ciò fa pensare ad un vecchio video girato anni fa e pubblicato solo oggi per scatenare le classiche polemiche da social. La persona che gira le immagini, però, indossa dei guanti sanitari (indumento obbligatorio nelle uscite di queste settimane).

Roma, indagini in corso e smentite

Al momento, però, la Roma indaga e inizia a smentire. Nessun calciatore si sta allenando all’esterno delle proprie case o sui prati di Casal Palocco supportato da un preparatore dello staff di Fonseca. Tale decisione avrebbe, infatti, determinato la violazione di ogni norma del DPCM emanato dal Premier Conte qualche giorno fa.