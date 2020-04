Coronavirus Cina: la situazione non cambia

Coronavirus Cina ritorno virus boom contagi | In Cina ritorna l’incubo. Tutto il mondo è in lotta con il Coronavirus. Continua la lunga battaglia, tanti morti e contagi giorno dopo giorno. Intanto, la Cina, il primo paese del mondo colpito, dopo 3 mesi ha riaperto le porta a Whuan, la regione colpita. Ora però nel paese torna la paura e un boom di contagi. La Cina vive la propria vita con molte restrizioni, ma al momento la situazione sembra ancora molto complicata. Il Mondo vedeva nel loro modello speranza, ma dopo 3 mesi le cose potrebbero non essere cambiate. Da un giorno all’altro nuovi contagi, sono stati registrati, infatti, nelle ultime ore, 108 nuovi casi di coronavirus, il numero più alto dopo un mese di numeri molti bassi. Ad annunciarlo è stata la National Health Commission cinese.

Coronavirus, in Cina ritorna l’incubo: boom di contagi in nuove regioni

Come riporta la National Health Commission cinese 98 nuovi casi sono stati importate da fuori, mentre soltanto 10 sono i casi nuovi trasmessi localmente. Le province colpite sono quella di Heilongjiang nord-orientale e quella di Guangdong. Drastica riduzione dei casi in Cina nelle ultime settimane, che danno speranza a tutto il mondo. Da monitorare come si evolverà la situazione nei prossimi giorni in merito a questo nuovo boom di contagi. Il paese è preoccupato di una seconda ondata. Intanto, il numero totale di casi ufficiali nel paese ad oggi è di 83.523.