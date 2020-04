Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile di martedì 14 aprile

Coronavirus, il bollettino odierno della Protezione Civile

Coronavirus – Bollettino Protezione Civile 14 aprile | Arriva il consueto appuntamento in conferenza stampa, con il Dipartimento della Protezione Civile pronto ad annunciare i nuovi numeri in merito all’epidemia Coronavirus. Anche oggi, alle ore 18, si è espresso il capo del Dipartimento, Angelo Borrelli. Quelle che seguono, sono le sue parole annunciate alla stampa e ai cittadini italiani.

Protezione Civile, le parole di Angelo Borrelli in conferenza stampa

“Col professore Guidi abbiamo un lungo rapporto, la sua presenza oggi mi permette di dire quanto sia importante il tema della disabilità, anche per quel che si riflette sul Covid-19. Noi siamo accanto alle persone disabili, richiamo dunque l’importante tema. Partiamo dai dati di oggi: ad oggi il totale è di casi è di 104.291 con un incremento di 675 unità rispetto a ieri. Prosegue il calo della pressione sulle strutture ospedaliere: ad oggi sono infatti 3.186 pazienti in terapia intensiva – 74 in meno rispetto a ieri – e il numero dei pazienti ricoverati con sintomi sono 28.011, con una diminuzione di 12 rispetto al numero di ieri. La maggior parte dei pazienti in isolamento domiciliare e con sintomi da Coronavirus sono il 73.094, il 70% dei pazienti positivi. 602 morti, totale guariti sale a 37.130, il numero dei guariti oggi è 1.695 rispetto a ieri. Per quanto riguarda le forze in campo, voglio ricordare i nostri volontari.