Calciomercato Inter, Vidal e il club trattano: l’annuncio arriva dalla Spagna

Ultime Inter: Vidal del Barcellona torna nel mirino

Calciomercato Inter news Vidal | Mentre il Barcellona non passa un periodo affatto sereno, con il nuovo candidato alla presidenza che rivela della guerra tra Messi e la società e il rischio fallimento del club, l’Inter ci prova. Il club nerazzurro lavora sul mercato per la prossima stagione e mette nuovamente nel mirino Arturo Vidal. Il centrocampista cileno (33 anni il prossimo mese) è pronto a lasciare la Spagna per tornare in Italia. Vidal ha già giocato in Serie A, con la maglia della Juventus e proprio sotto la guida di Antonio Conte, che incontrerebbe volentieri a Milano. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2021 e quasi sicuramente non rinnoverà, per questo l’Inter potrà approfittarne provando ad acquistarlo per una cifra molto bassa. Già a gennaio c’erano stati contatti per chiudere l’acquisto.

Inter news: si tratta per Vidal

I nerazzurri vogliono rinforzare il centrocampo e oltre Tolisso del Bayern Monaco hanno messo nel mirino anche Arturo Vidal. Il club catalano ha fatto muro a gennaio per provare ad inserirlo in estate in una trattativa d’acquisto che porterebbe Lautaro Martinez al Barcellona. Intanto, il noto quotidiano spagnolo Sport, titola in prima pagina “L’Inter e Arturo Vidal già trattano”. Il calciatore ha già rifiutato offerte importanti della Cina. Vidal è pronto a dire sì all’Inter per il contratto lungo offerto e il progetto sportivo.