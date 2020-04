Ultime Sampdoria, Ranieri: “Campionato falsato”

Notizie Sampdoria | Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Radio Uno:

“Calciatori contagiati? C’è chi sta meglio e chi meno, ma la cosa importante è che si sono ripresi tutti. Sentirli uno dopo l’altro colpiti dal male è stato molto brutto. Man mano che passavano i giorni, avevano sempre meno forza ma sempre un alto spirito. E questo è stato importante”.

L’allenatore della Sampdoria evidenzia come la sicurezza sarà fondamentale prima di tornare in campo e potrebbe servire qualche eccezione regolamentale:

“I dottori devono dare la sicurezza ai giocatori. Io non posso rispondere perchè non sono un medico. Ci fate ripartire, benissimo. Si prendono tutte le precauzioni del caso e si va in campo. Giochiamo tre partite a settimana, ci sto ma in sicurezza. Propongo di fare cinque cambi a partita così cerchiamo di aiutare i ragazzi a recuperare meglio”.

Ranieri ha anche sottolineato come il campionato non sia più lo stesso e anche i risultati siano ormai falsati: