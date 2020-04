Coronavirus, la battuta di Rezza sul campionato di Serie A

Coronavirus Italia ripresa Serie A campionato Rezza Diaconale ultime Lazio | Botta e risposta poco divertente e pieno di polemiche tra Giovanni Rezza e Arturo Diaconale. L’Italia continua la guerra al Coronavirus, continua ad essere poco confortante il bollettino medico giorno dopo giorno. Intanto, Giovanni Rezza, dirigente dell’Istituto superiore di Sanità ha fatto una battuta nelle ultime ore riguardo la ripresa del campionato di Serie A. “Io sono romanista, quindi manderei tutto a monte…”. Questa la battuta fatta anche col sorriso da Giovanni Rezza. Il direttore del dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità e componente del comitato tecnico scientifico (Cts), ha risposto in questo modo riguardo la ripresa del campionato di Serie A. Il tutto in diretta Nazionale, durante il consueto appuntamento della Protezione civile che in conferenza stampa ha annunciato i dati di oggi. Furia della Lazio che ha risposto subito.

Coronavirus – Lazio contro Rezza: “Trova il vaccino invece di fare il tifoso”

Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione della Lazio, ha risposto subito alla battuta: “Pare che a volte il tifo colpisce anche gli scienziati e dà alla testa. Loro sarebbero molto più utili se si occupassero in qualche modo per fronteggiare efficacemente il virus. Gli scienziati facciano gli scienziati e non i tifosi. Si pensi e mettere energie per la ricerca di una cura o di un vaccino”.