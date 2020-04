Coronavirus: “In estate si potrà andare al mare”. L’annuncio del Mibact

Coronavirus, estate al mare: arriva l’annuncio del Mibact

Coronavirus, estate al mare | L’Italia oggi si è fermata, niente grigliata in montagna e Pasquetta passata in famiglia. Le festività pasquali sono molto amate degli italiani, ma questo è un momento in cui il cittadino deve fare enormi sacrifici, per venir fuori da quest’epidemia che ha messo in ginocchio la nostra Nazione. Lo ha fatto il cittadino italiano, accogliendo le norme imposte dal Governo, salvo qualche eccezione fortunatamente bloccata dai droni e dai posti di blocco delle forze dell’ordine. Quest’oggi, in merito proprio alla libertà che l’italiano sogna da oltre un mese, ha parlato il sottosegretario del Mibact, Lorenza Bonaccorsi. Le sue parole a Rainews sono sulla ripresa del nostro Paese, spiegando ai microfoni dell’emittente nazionale il momento in cui l’Italia verrà fuori di questa crisi.

Coronavirus, le parole di Bonaccorsi (Mibact): “Andremo al mare in estate, siamo lavorando sulla cosa

Come già detto, non è un momento facile per l’Italia. Tocca continuare su questa strada, restando a casa per collaborare con gli organi competenti, a lavoro 24 ore su 24 sulla questione Coronavirus. Quelle che seguono, sono le parole del sottosegretario del Mibact, Lorenza Bonaccorsi, ai microfoni della Rai: “Vogliamo andare al mare quest’anno, lavoriamo per rendere fattibile la cosa. Vogliamo dare la possibilità di farlo, rendendo possibile passare l’estate al mare. Vogliamo una serie di norme, organizzate assieme al comitato scientifico, per rendere possibile la cosa”.