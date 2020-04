Calciomercato Inter: colpo Acuna grazie a Joao Mario, tornerà allo Sporting

Ultime Inter, Joao Mario decisivo per l’acquisto di Acuna

Calciomercato Inter Acuna Joao Mario Sporting Lisbona | Marcos Acuna, terzino mancino di spinta dello Sporting Lisbona, è finito nel mirino dell’Inter. Il calciatore portoghese può arrivare in nerazzurro grazie a Joao Mario. Il club di Milano può giocarsi la carta del centrocampista portoghese (attualmente in prestito alla Lokomotiv Mosca) per rinforzare la corsa mancina. Antonio Conte ha bisogno di un calciatore per il suo 3-5-2, in uscita Asamoah e Biraghi non convince. Intanto, tra i tanti obiettivi c’è anche Acuna eche è in rottura con lo Sporting. Al club portoghese potrebbe tornare Joao Mario, che allo Sporting ha passato 5 stagioni prima di passare in Serie A e vestire la maglia dell’Inter.

Il club russo non riscatterà Joao Mario per i 18 milioni di euro fissati nell’accordo, dunque, l’Inter potrebbe inserirlo in un’operazione per arrivare a Marcos Acuna. Il calciatore argentino era finito nel mirino già a gennaio per rinforzare la corsia mancina. Secondo come riporta il noto quotidiano portoghese A Bola, Joao Mario far ritorno allo Sporting Lisbona per arrivare all’esterno mancino che andrebbe a rinforzare un ruolo chiave per il modulo di Conte. In quel ruolo sono seguiti attentamente anche Gosens ed Emerson Palmieri.