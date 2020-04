Ripresa Serie A – Genoa, Preziosi: “Il campionato deve concludersi”

Coronavirus: Preziosi del Genoa sulla ripresa del campionato di Serie A

Coronavirus ripresa campionato Serie A Genoa Preziosi | L’emergenza Coronavirus ha fermato il mondo, in particolare quello dello sport. Il calcio italiano risente molto dello stop con una fortissima crisi economica. Intanto, il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha parlato della ripresa del campionato di Serie A nelle prossime settimane e dei rischi che ci saranno in merito alla ripresa. In particolare, il numero uno, ha fatto riferimento alla prossima stagione.

Ripresa Serie A: le parole di Preziosi

Il numero uno del Genoa ci ha tenuto a precisare come questa stagione si potrà concludere, parlando chiaramente che i rischi e complicazioni potranno ritrovarsi per la prossima che non si sa poi quando comincerà. Queste alcune delle parole di Preziosi all’edizione odierna de Il Secolo XIX: “Il campionato andrà concluso solo se si presenteranno le occasioni per farlo. I calciatori non sono dei robot. Bisogna avere almeno 3-4 settimane di ritiro per rientrare nella condizione, soprattutto dopo due mesi di inattività. Immagino una ripresa degli allenamenti il 4 maggio e l’inizio della stagione di nuovo a fine mese o inizio giugno. Il campionato di Serie A si potrà anche portare al termine, ma è a rischio la prossima stagione”.