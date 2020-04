Coronavirus Roma auto sul raccordo anulare | Nella domenica di Pasqua gli italiani sono chiamati ad uno sforzo ancora maggiore rispetto alle ultime settimane. Niente gita fuori porta a Pasqua e Pasquetta, tutti in casa con le proprie famiglie. Nessun assembramento per un ultimo step verso il ritorno alla normalità. Ma non tutti sembrano d’accordo con tale decisione del Governo e alcuni non hanno intenzione di rinunciare alle tradizioni.

Coronavirus, Roma: Pasqua fuori porta, raccordo anulare bloccato

In un video pubblicato da Repubblica, si nota il raccordo anulare di Roma clamorosamente bloccato da un intenso traffico. Le immagini, girate probabilmente da un operatore stradale, fanno scalpore in un momento così delicato come quello che sta affrontando l’Italia. L’appello del Premier Giuseppe Conte nei giorni scorsi, era rivolto al buon senso degli italiani che avrebbero dovuto evitare assembramenti per non ricadere di nuovo in una profonda crisi dettata dal Coronavirus. Nei giorni più vicini alla riapertura di alcune attività e di una lenta ripresa verso la Fase 2, molti italiani, però, non hanno accolto tale appello e hanno messo a rischio la sanità italiana.

Notizie COVID-19, i numeri in Italia

Sono più di 100.000 i contagiati totali da Coronavirus in Italia. I dati restano stabili rispetto alle ultime settimane ma nella giornata di ieri il nostro Paese è tornato a registrare un aumento di decessi rispetto ai primi giorni della settimana. Si conferma il calo dei ricoverati, più o meno gravi. Ad oggi si trovano in terapia intensiva 3381 persone, sono ricoverate con sintomi 28.144 persone. Continua a crescere il numero dei guariti: circa 2000 persone al giorno.