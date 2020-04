Il Primo Ministro della Gran Bretagna, Boris Johnson, ha annunciato che è stato dimesso dall’ospedale. Per ora resterà convalescente e non tornerà subito a lavoro

Johnson è stato ricoverato una settimana fa al Saint Thomas per una crisi respiratoria avuta a causa del Covid-19. E’ stato dichiarato positivo più di 10 giorni fa, ma la febbre non era scesa. Ora lo stato di salute è migliorato, ma come ha annunciato il suo portavoce: “Lo staff medico ha consigliato al Primo Ministro di non tornare subito a lavoro“. Dunque, resterà in convalescenza nella residenza in campagna dei capi di governo britannici, a Chequers, a nord di Londra. Boris Johnson, dopo esser stato dimesso, ha ringraziato i medici e gli infermieri sul suo profilo twitter: “Sono stati accanto a me per 48 ore quando non si sapeva come sarebbe andata a finire“.

Nello stesso giorno delle dimissioni del primo cittadino inglese, il Regno Unito ha superato la soglia dei 10.000 decessi. Nelle ultime 24 ore, secondo il Guardian, ci sono state 737 vittime che hanno portato a 10.612 morti. Sono 82.279 i britannici risultati positivi al coronavirus dall’inizio dell’epidemia.

Il messaggio di Boris Johnson, oltre a voler ringraziare chi gli ha salvato la vita, è diretto a tutti i cittadini: “Insieme vinceremo questa sfida, come abbiamo vinto altre sfide nel passato”.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.

The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 12, 2020