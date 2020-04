Ultime Lazio: nel mirino c’è Ianis Hagi

Calcio mercato Lazio Ianis Hagi Rangers Genk | Non solo voci in uscita per la Lazio riguardo il calcio mercato. Il club di Serie A si è messo in mostra con una grande stagione al momento e tanti calciatori sono finiti nel mirino dei migliori club d’Europa. Intanto, Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, è a lavoro per scoprire giovani talenti per portarli a Roma e farli esplodere in Serie A. Tea questi obiettivi spunta anche Ianis Hagi. Il giovanissimo talento classe 1998 si è messo in mostra con i Rangers in questa stagione. Il calciatore rumeno è di proprietà del Genk ed attualmente è in prestito in Scozia ai Rangers. La Lazio continua a monitorare il calciatore di ruolo centrocampista offensivo.

Calciomercato Lazio: Tare punta il talento Ianis Hagi per il futuro

Ianis Hagi, trequartista giovane del Genk, si trova ai Rangers. Secondo i media albanesi, la pista che lo porterebbe alla Lazio resta più che viva. Confermata l’indiscrezione anche in Romania, il calciatore piace molto alla Lazio. A fine stagione, i Rangers potrebbero decidere di riscattarlo per soltanto 5 milioni di euro per poi essere nuovamente ceduto. Tornando al Genk, il calciatore sarà ceduto, dato che il club non sembra puntare su di lui. In questa stagione ha messo a segno 6 gol e 6 assist.