Calciomercato Inter, non solo Lautaro: il Barcellona prepara il triplo colpo in Serie A

Calciomercato Inter, Lautaro e non solo: il Barcellona farà follie sul prossimo mercato

Calciomercato Inter – Lautaro | Il Barcellona farà follie nella prossima sessione di mercato. E’ quello che rivelano direttamente dalla Spagna, con il club blaugrana pronto a spendere tanto, pescando dalla Serie A. L’obiettivo numero uno resta Lautaro Martinez, nonostante i vari tentativi dei nerazzurri di allontanare le stesse voci di mercato, ma occhio, perché i catalani verranno a fare la “spesa” in Italia. E’ quello che rivelano i colleghi spagnoli del Mundo Deportivo, perché il Barcellona sarebbe pronto a rinforzarsi con ben tre acquisti provenienti dal calcio nostrano, senza neppure contare il calciatore di ritorno dal Paris Saint-Germain: parliamo ovviamente del dieci brasiliano, Neymar.

Mercato, Lautaro, Fabian Ruiz e Luiz Felipe: triplo colpo italiano del Barcellona

Estate bollente quella che si prepara a vivere il Barcellona, pronto al cambio generazionale in casa propria. La priorità sarà Neymar, ma non sarà l’unico acquisto. Grazie ad alcuni sacrifici, il Barcellona potrebbe procedere spedito verso un mercato stellare. Il nuovo centravanti, tra le idee, sarà l’argentino Lautaro Martinez, ma non è l’unico reparto ad essere puntellato in casa blaugrana. Dalla Serie A, infatti, si guardano anche altri due obiettivi. Uno porta al difensore della Lazio, che sta ben figurando, ed è un altro brasiliano, Luiz Felipe. Altro nome, sempre in auge, è quello di Fabian Ruiz. Serviranno oltre 60 milioni per convincere Aurelio De Laurentiis, che alza un muro sul proprio talento, ma lavora già sul sostituto. Lo spagnolo è anche seguito dai rivali del Real Madrid, ma il club blaugrana farà di tutto per prelevarlo dai partenopei. Insomma, spese italiane da Barcellona. La Serie A potrebbe perdere, in un sol colpo, tre perni importanti del nostro calcio.