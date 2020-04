Inter, Borja Valero si ritira? L’annuncio dello spagnolo

Notizie Inter, le parole di Borja Valero in diretta Instagram

Notizie Inter – Borja Valero | Arriva come un fulmine a ciel sereno, anche un po’ inaspettato, l’annuncio di Borja Valero. Sì, perché il centrocampista spagnolo dell’Inter, in questo momento di pausa e di riflessioni legate al Coronavirus, sembra essersi schiarito le idee sul futuro. L’ipotesi riguarda appunto il possibile ritiro, che potrebbe arrivare al margine della stagione. All’interno di una diretta Instagram, ha snocciolato diverse tematiche. Ecco, di seguito, le parole di Borja Valero.

News Inter, Borja Valero: “Sono vicino alla fine della mia carriera”

Ha parlato, attraverso una diretta Instagram, il centrocampista dell’Inter, Borja Valero. Ecco le sue parole: “E’ un momento di caos, lontano dal calcio. Io riesco a sentire il calore dei tifosi anche da lontano, mi succedeva anche a Firenze. La mia famiglia è toscana, ho anche mia figlia che è nata lì.

L’affetto è una cosa che mi porterò dietro, sono vicino alla fine della mia carriera e alcune cose le ricorderò per sempre. Come cambierà il calcio? Non lo so, sicuramente il nostro stile di vita sarà diverso. Uniamo le tifoserie e cambiamo mentalità negli stadi. L’abbiamo vissuta con qualche settimana di anticipo rispetto a quanto sta succedendo ora in Spagna, l’emergenza Coronavirus è una cosa seria”.