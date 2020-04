Coronavirus Italia, clamoroso a Foggia: Sindaco e 200 fedeli in rito religioso

Ultime notizie Coronavirus Italia San Marco in Lamis Foggia | Mentre l’Italia continua la sua dura battaglia contro il Coronavirus, ieri sera, a San Marco in Lamis, accade l’impensabile. Per il venerdì santo, il parroco del Paese, con il sindaco ed altre 200 persone, hanno tenuto il rito religioso. Una vera e propria follia nel foggiano in un momento così delicato per il nostro paese. Intanto, per individuare tutti i responsabili, la procura di Foggia ha aperto una inchiesta.

Coronavirus, a Foggia rito religioso del venerdì santo: aperta inchiesta

Mentre a Roma, il Papa, ha celebrato quasi solo e in una Piazza San Pietro deserta la sua messa, a San Marco in Lamis, nel Foggiano, 200 persone si sono riunite in piazza fuori la chiesa del paese con il parroco e il proprio sindaco che ha partecipato a questa follia. Svolta la celebrazione del Venerdì santo come se nulla fosse, nonostante i continui numeri negativi tra contagi e decessi ogni giorni che la Protezione Civile comunica attraverso il bollettino giornaliero. Ora, la procura di Foggia ha aperto l’inchiesta per individuare e punire tutti i responsabili, partendo dal sindaco Michele Merla. Tante persone e non tutte con mascherina e a distanza di 1 metro.