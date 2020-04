Coronavirus, Salvini attacca Conte: “Non ha capito l’emergenza che stiamo vivendo”

Coronavirus: continua lo scontro tra Salvini e Conte

Coronavirus Salvini Conte | L’emergenza Coronavirus continua ad essere una vera spina nel fianco per l’Italia, costretta a lottare per contrastare a pieno del suo forze contro la pandemia. La nostra nazione sta attraversando un momento critico, e adesso le prossime settimane saranno certamente decisive. Intanto ai piani alti c’è Conte, intenzionato a risollevare la penisola dalla crisi, e costretto a prendere decisioni anche drastiche. Non tutti però hanno interpretato al meglio questa cosa, e tra questi c’è Salvini. Il politico ha voluto per l’ennesima volta dire la sua, continuano con le polemiche. Queste le sue parole ai microfoni di Tg1 e Tg4:

“Ieri sera mia figlia mi ha chiesto perchè in tv ci fosse quel signore che mi insultava. Gli ho detto di lasciar stare e perdonare, mi è dispiaciuto di più il no alle proposte. Qualcuno vuole fare tutto da solo, spero solo non sia per un dispetto politico. Penso che Conte non abbia ben compreso dell’emergenza che stiamo vivendo”.

Salvini chiama in causa Mattarella

Lo scontro verbale tra Conte e Salvini sembra essere acceso sempre di più ogni giorno che passa, e intanto il segretario federale della Lega ha chiamato in causa anche Mattarella. Queste le accuse.