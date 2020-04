Calciomercato Torino Belotti Everton | Carlo Ancelotti è andato via dall’Italia in malo modo dopo l’esperienza con il Napoli ma ha intenzione di tenere legati i contatti con il calcio italiano. A partire dal mercato. L’attuale allenatore dell’Everton ha fatto registrare buonissimi risultati dal suo avvento sulla panchian dei Toffees e vorrebbe costruire un organico che punterà alla qualificazione in Champions League a partire dalla prossima stagione.

Calciomercato Torino, Belotti piace all’Everton di Ancelotti

Uno dei nomi della Serie A che vorrebbe portare in Premier League è quello di Andrea Belotti, bomber e capitano del Torino. Stando a quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, l’Everton avrebbe già offerto 45 milioni a Cairo per l’attaccante bergamasco. Secco “no” del Presidente del Torino che vorrebbe trattenere il suo capitano se non di fronte ad offerte che lascerebbero a bocca aperta. Inoltre Cairo avrebbe intenzione anche di prolungare il contratto del suo attaccante, attualmente in scadenza nel 2022 e costruire un nuovo Torino con basi solidissime.

News Torino, anche il Napoli su Belotti

Carlo Ancelotti potrebbe trovarsi di fronte il Napoli nella corsa al Gallo Belotti. Il Napoli è fortemente interessato al centravanti della Nazionale Italiana e in estate potrebbe tentare l’assalto se non dovesse rinnovare Dries Mertens e se dovesse partire Arek Milik. A quel punto, sarà Andrea Belotti a decidere dove continuare la sua carriera e come giocarsi al meglio le carte per partecipare a Euro2021.