Calciomercato Napoli: Zielinski rinnova, clausola da 100 milioni

Calciomercato Napoli, Zielinski rinnova con clausola

Calciomercato Napoli Zielinski rinnovo | Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, è ormai pronto al rinnovo di contratto. Mentre il suo connazionale Milik sembra destinato all’addio, Piotr (anche lui con un contratto in scadenza a giugno 2021) è pronto alla firma. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il centrocampista polacco è al centro del progetto azzurro. Con Gattuso, infatti, Piotr è diventato un valore aggiunto e sempre titolare. Ora sente sempre di più la fiducia di tutto l’ambiente ed èe deciso a restare a Napoli. Zielinski andrà a guadagnare circa 3,5 milioni di euro a stagione (compresi bonus) fino al 2025, a differenza dell’attuale stipendio di 1,8 milioni all’anno. Sembra che ci sarà inserita anche una maxi clausola che allontana definitivamente i migliori club che erano sulle sue tracce.

Zielinski, clausola vicina ai 100 milioni

L’attuale clausola rescissoria di Piotr Zielinski è di 65 milioni di euro, una cifra elevata ma non impossibile da raggiungere, soprattutto per i club inglesi che sono sulle sue tracce. Intanto, come rivela il Corriere dello Sport, il polacco quando firmerà il rinnovo con il Napoli fino al 2025 (appena terminerà l’emergenza Coronavirus), oltre all’ingaggio quasi raddoppiato, andrà a mettere nero su bianco anche per la maxi clausola. Una clausola alzata fino a 100 milioni, per allontanare definitivamente i club sulle sue tracce e restare in azzurro il più possibile.