Calciomercato Napoli, rinnovo Mertens: l’emergenza allontana il belga

Calciomercato Napoli, rinnovo Mertens: situazione ferma, ecco cosa succede

Calciomercato Napoli – Rinnovo Mertens | Il calcio è fermo e di conseguenza, anche i contatti continui tra club e calciatori. La situazione riguarda in particolar modo il Napoli e quel rinnovo, tanto atteso, di Dries Mertens. Il calciatore belga ha trovato l’accordo con Aurelio De Laurentiis, come più volte vi abbiamo raccontato, ma è chiaro che la situazione adesso appare più il salita che in discesa. L’emergenza Coronavirus blocca anche l’affondo finale da parte del patron partenopeo, per concretizzare quella stretta di mano ottenuta nel pranzo di inizio marzo.

News Napoli, la situazione di Mertens preoccupa: il rinnovo non è poi così scontato

Stando a quanto rivelato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, Mertens resta la priorità nel reparto offensivo. E’ ormai chiaro che il Napoli punterà forte sul proprio numero 14, con l’approvazione di Gennaro Gattuso che stravede per lui. Ma ecco, la situazione preoccupa in casa Napoli e il motivo riguarda questa fase di stop, in cui i contatti per l’accordo si sono persi. C’è un po’ di freddezza sulla questione, ed è per questo che potrebbero subentrare nuovamente quei club che avevano avanzato un interesse verso il folletto di Leuven. Prossimo ai 33 anni, potrebbe decidere di ascoltare quelle proposte in arrivo dai club di Premier League – Arsenal, Chelsea e Manchester United – oppure quelle italiane che riguardano esclusivamente l’Inter di Antonio Conte.