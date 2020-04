Calciomercato Juventus, Kantè sogno possibile: il piano di Paratici

Calciomercato Juventus, Kantè è l’idea concreta per il centrocampo: la situazione

Calciomercato Juventus – Kantè | E’ al centro delle discussioni in casa bianconera, la situazione legata al reparto di centrocampo. Sì, perché nonostante i colpi piazzati nella scorsa stagione con Ramsey e Rabiot, il club juventino, tornerà all’assalto verso un campione del Mondo. E no, questa volta non parliamo del francese Paul Pogba, ma del suo connazionale e compagno di reparto con la maglia della Francia, N’Golo Kantè. Il tuttocampista dei Blues fa letteralmente impazzire la dirigenza bianconera e potrebbe essere giunta al capolinea la sua avventura in Premier League. L’addio al Chelsea è possibile, in particolar modo se il club londinese dovesse fallire l’approdo ai gironi di Champions League nella prossima stagione.

Ultime Juventus, sogno Kantè: il piano di Paratici

Stando a quel che rivelano i colleghi di Calciomercato.it, la Juventus sarebbe molto attenta su quel che succede in Premier League. Sì, perché il Chelsea potrebbe dire addio al proprio centrocampista, N’Golo Kantè e i bianconeri non resteranno di certo a guardare. Al contrario, il CFO della Juventus, Fabio Paratici, sarà pronto a far follie per riportare a disposizione di Maurizio Sarri, un pupillo proprio del tecnico di Figline. Nel corso della sua avventura al Chelsea, ha conosciuto il campione francese e non vedrebbe l’ora di riaverlo a disposizione nel suo centrocampo a tre. La concorrenza resta forte, così come lo era già per Pogba. Ma a questi livelli, con questi nomi di campioni così affermati, toccherà lottare con le big europee.