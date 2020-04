Calciomercato Inter, Tolisso: Marotta pronto all’assalto

Calciomercato Inter, Tolisso è un obiettivo del club nerazzurro: il piano di Marotta

Calciomercato Inter – Tolisso | E’ un obiettivo concreto, l’Inter fa sul serio per Corentin Tolisso. Il centrocampista francese potrebbe dire addio al Bayern Monaco e sposare una nuova causa, aggregandosi al club nerazzurro. E’ quel che rivelano i colleghi di Calciomercato.com, con la situazione di Ivan Perisic che potrebbe intrecciarsi alla sua. Mentre il Bayern lavora infatti per il riscatto dell’esterno croato, dal canto suo, il club nerazzurro si affaccia nel mondo dei bavaresi e tenta di strappare proprio il centrocampista, pronto ad una nuova avventura e lontano dal club bavarese.

Prima dello stop, che ferma il calcio da praticamente un mese ormai, l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, aveva avanzato i primi passi verso il Bayern Monaco, mettendo in chiaro l’interesse per Tolisso. E’ per questo che, appena potrà, ripartiranno i contatti tra le parti. L’agente, nel mentre, si è reso disponibile ad ascoltare le proposte.

Ultime Inter, i dettagli dell’affare Tolisso

Per Corentin Tolisso rischia di partire una vera e propria asta. Il motivo è molto chiaro e riguarda l’incredibile concorrenza che potrebbe trovare l’Inter per lo stesso calciatore. Sì, sul francese resta vivo l’interesse dei diversi club europei, con la Premier League in primo piano. Manchester United e Arsenal, tra le altre, rappresentano il primo nemico sul mercato per il club nerazzurro. Il futuro di Tolisso non è in Germania e l’Inter, vuole provare a portarlo in Serie A.