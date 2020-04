Tweet on Twitter

Share on Facebook

Calciomercato Cagliari, Giulini parla della ripresa Serie A e di Nainggolan

Ripresa Serie A Calciomercato Cagliari Giulini Nainggolan| Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato della ripresa Serie a e della permanenza difficile a Cagliari di Radja Nainggolan. Il patron ripete da settimane di voler fare di tutto per trattenere il centrocampista belga, ma con la crisi economica a causa del Coronavirus nel mondo del calcio cambia tutto. Il classe 1988 pare dunque destinato a un ritorno a Milano, dove però sarà messo nuovamente sul mercato. Tanti i club all’estero, mentre in Italia ci pensa seriamente la Fiorentina. Il numero uno del club sardo ha anche svelato con allarmismo la questione legata a sponsor, abbonamenti e diritti tv, questioni che andranno affrontate il prima possibile per i club di Serie A.

News Cagliari, Nainggolan verso il ritorno all’Inter: parla Giulini

A parlare riguardo la ripresa campionato Serie a e del mercato del Cagliari è stato il presidente Tommaso Giulini a La Gazzetta dello Sport. Il presidente ha ribadito la stima verso il suo attuale allenatore Walter Zenga, facendo un riferimento alle sue caratteristiche e paragonandolo a Jurgen Klopp. Oltre ad elogiare Nandez, Rog e Joao Pedro, il presidente ha anche ammesso che sarà difficile confermare Nainggolan la prossima stagione: “Se lui volesse rimanere cercheremo di aprire una trattativa con l’Inter, ma è durissima. Con l’emergenza coronavirus il Cagliari non può permettersi neanche metà del suo attuale stipendio e così non resta qui, lui è dell’Inter”.