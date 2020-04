Serie A, Galliani: “Prossima stagione nel 2021”

Ultime Serie A | Adriano Galliani, ex ad del Milan e Presidente di Lega (oggi dirigente del Monza, ha parlato nel corso di un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport:

«Si uscirà come in Economia. Servirà uno sforzo collettivo, dalla Fifa alla Uefa, alle federazioni nazionali. Senza un accordo globale non se ne esce. Ora non serve litigare. Si giocherà quando il governo, ascoltando la comunità scientifica, dirà che si può scendere in campo».

Galliani e la sua nuova proposta

Come si fa?

«Lancio una proposta: il tempo c’è, si faccia per due anni come in Sudamerica, campionati nell’anno solare. Il campionato 2020-21 cominci nel febbraio 2021, così anche nel 2022. Poi magari si tornerà all’antico, ma io sono certo che dopo un paio d’anni potremmo cambiare idea. In estate, a luglio o agosto, giocando di sera, sarà bello vedere le partite. Penso a certe serate di coppa Italia in gennaio, soprattutto al nord. Credo che alla fine potremmo avere più pubblico. La Fifa ha già spostato le date del Mondiale 2022 e so potrebbe fare con l’Europeo del 2021 lì dov’è, in estate, interrompendo i campionati. Bisogna giocare ancora sennò il calcio potrebbe esplodere».

Lega?