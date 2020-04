Roma, Pellegrini vicino al rinnovo: i dettagli

Notizie Roma, Pellegrini vicino al rinnovo, ecco la proposta

Ultime Roma | Lorenzo Pellegrini rinnova. C’è chi parte e c’è chi resta in casa Roma.

La squadra di Fonseca ripartirà da Lorenzo Pellegrini. Il numero sette, nonostante una stagione condizionata da qualche infortunio di troppo, ha convinto l’allenatore portoghese che vuole il suo rinnovo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport sarà compito della società rimuovere la clausola rescissoria di 30 milioni di euro.

Bassa, considerate le qualità del calciatore.Naturalmente il suo ingaggio andrà aumentato (almeno) a 3 milioni netti a stagione.

La clausola ad oggi turba tuttora i sonni dei tifosi. Nella scia dei capitani romani e romanisti, Pellegrini sarebbe il nuovo “capitan futuro”.

La Roma, tuttavia, è in affanno. A fine campionato ci si aspettava un bilancio in perdita di 110 milioni circa, solo le stime più ottimistiche adesso dopo l’emergenza lo fanno attestare intorno ai 140 milioni, senza contare i 270 milioni di debito strutturali e finanziati da bond con rendimento di poco superiore al 5%. Il passaggio del pacchetto di maggioranza fra James Pallotta e Dan Friedkin, potrebbe incidere anche sul mercato.

Roma: Petrachi deve tagliare gli stipendi

Per questo la società vorrebbe tagliare il monte stipendi (la cifra di 160 milioni lordi è insostenibile) ma nonostante questo l’apertura di fiducia nei confronti di Pellegrini appare importante, anche perché Pallotta, se rimarrà, a breve non potrà garantire grandi investimenti visto che tanti soci sono già andati via o non hanno intenzione di rilanciare.