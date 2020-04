Il Partito Democratico ha proposto alla Camera un contributo di solidarietà, per chi ha un reddito alto, per contrastare la crisi economica. Dura la reazione dell’opposizione.

La proposta del PD: “L’aiuto economico rispetta i criteri di progressività”

Graziano Delrio e Fabio Melilli, capigruppo del PD rispettivamente alla Camera e in Commisione al Bilancio, hanno lanciato una proposta per far fronte alla crisi causata dalla chiusura di ogni attività commerciale. I due rappresentanti del partito spiegano: “Ci sono famiglie che hanno difficoltà economiche, non possono acquistare beni di prima necessità – riporta la Repubblica – Chi ha redditi elevati deve contribuire a favore di chi non ha nulla“. Dunque, il suggerimento è: “Un contributo solidale a carico dei cittadini con reddito superiore a 80.000 euro. La somma rispetterà il criterio di progressività, come vuole la Costituzione, e partirà da alcune centinaia di euro per quelli di una fascia bassa, fino a decine di migliaia di euro per chi appartiene a fasce con redditi superiori al milione“.

Alleanza e opposizione contrari

Dura la risposta dei partiti sia dei Cinque Stelle che dei partiti di opposizione. “Non esiste, non bisogna mettere le mani nelle tasche degli italiani“, risponde il M5S. “E’ una Coronatassa. Il PD vuole saccheggiare gli italiani per contrastare l’emergenza Coronavirus” – attacca Mariastella Gelmini di Forza Italia – il calcolo poi dovrà esser fatto in base al reddito del 2019, e tanti che ora non lavorano più, sarebbero anche costretti a pagare“. Anche Italia Viva, partito alleato del Governo, boccia questa proposta del PD.