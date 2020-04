Tweet on Twitter

Share on Facebook

Mercato Juve: Willian piace anche al PSG

Ultime Juventus, Willian potrebbe finire al PSG. Il club del dg Leonardo prepara il colpo. Il Paris Saint Germain starebbe pensando anche all’esterno del Chelsea.

Secondo quanto riportato dal portale Le10sport.com, infatti, il direttore tecnico dei parigini Leonardo avrebbe messo nel mirino il suo connazionale classe 1988.

L’esterno dei Blues è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e si libererà a zero. Il calciatore piace anche alla Juventus del suo ex allenatore Maurizio Sarri.

Ultime Juve: concorrenza spietata per Willian

Il tecnico toscano ha già avuto modo di lavorare con il brasiliano a Londra. Per questo da mesi sta spingendo con Paratici per propiziare il suo arrivo a Torino.

Su Willian c’è anche il Barcellona che avrebbe fatto un sondaggio, ma quel che è certo è che non rinnoverà col Chelsea. Sul talento brasiliano si era parlato anche del Milan ma l’età e l’alto ingaggio difficilmente permetteranno ai rossoneri di arrivare sul calciatore.

L’esterno anche quest’anno ha dimostrato di poter ancora dare il suo contributo in un club importante come il Chelsea. Nonostante questo, dopo aver avuto il mercato bloccato, oggi i Blues sono pronti a lasciarlo partire per investire su diversi giovani di valore.