Coronavirus, Serie A: spunta la data della ripresa dopo l’annuncio di Conte

Coronavirus, la Serie A potrebbe ripartire: ecco quando

Coronavirus – Serie A | Sono arrivate le parole del premier Giuseppe Conte, che fanno ben sperare per la ripresa del nostro Paese. Il presidente del Consiglio ha annunciato, qualche istante fa, della proroga per quanto riguarda le misure restrittive fino al 3 maggio, ma con i primi passi fatti in avanti verso quella che è la ‘fase 2‘ che affronterà l’Italia. Piano piano il nostro Paese tornerà a mettersi in carreggiata verso la normalità e, di certo, la questione riguarda anche il calcio. La Serie A è in attesa di conoscere gli svolgimenti annunciati dal Governo, per poter prendere delle decisioni importanti ai vertici della Lega. E’ per questo che, ben presto, gli organi competenti saranno a lavoro per fissare una deadline per il calcio nostrano. Il calcio vuole evitare di chiudere la stagione con l’annullamento ed è per questo che l’idea ottimistica di riprendere le attività nel mese di maggio, tiene ancora banco.

Ultime Serie A: il campionato potrebbe ripartire sabato 30 maggio

Stando a quanto rivelato dai colleghi de La Repubblica, la Serie A potrebbe riprendere verso la fine di maggio. Tra le idee dei vertici ci sarebbe dunque la voglia di tornare in campo per gli allenamenti, il 4 maggio, quando il lockdown – appena annunciato da Conte – scadrà. Squadre in campo per tornare ad allenarsi e poi la ripresa del campionato, giocando a partire da sabato 30 maggio. Un piano ad hoc verrà stipulato per chiudere il campionato entro il 2 agosto.