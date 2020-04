Coronavirus, multe ai trasgressori: oltre 10mila sanzioni in Italia

Coronavirus, multe ai trasgressori: arrivano 10mila sanzioni in Italia

Coronavirus, multe a chi trasgredisce | E’ arrivato nel corso di questo pomeriggio un nuovo aggiornamento da parte del premier Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio ha infatti annunciato la proroga delle restrizioni, fino al prossimo 3 maggio. Questo è un periodo difficile per l’Italia, finita in ginocchio per l’epidemia Coronavirus. In questi ultimi giorni però, il Paese sta trovando miglioramenti e questo accade per merito di chi sta rispettando le norme, restando a casa così come impongono ai vertici del Governo. Questo week-end l’Italia è chiamata ad un ulteriore sforzo: evitare di uscire nonostante la voglia irrefrenabile di trascorrere le festività pasquali. E’ per questo che il premier Conte è intervenuto, per ribadire quanto ogni sforzo, non debba essere vanificato nei prossimi giorni.

Coronavirus, i numeri sulle sanzioni disposte dal Viminale

Stando a quel che rivelano i colleghi della Repubblica, il Viminale avrebbe effettuato un numero incredibile di controlli sui trasgressori che sono stati praticamente multati. Ebbene sì, dei circa 295mila controlli effettuati, sono arrivate ben 10.105 multe. Tra queste, precisamente 57 persone hanno dichiarato false informazioni, mentre 32 hanno semplicemente violato la quarantena. Molto dura la posizione anche verso i titolari delle imprese. Sono arrivati 100.488 controlli da parte delle forze dell’ordine e ben 132 titolari delle stesse aziende sono stati multati. 36 locali, invece, sono stati costretti alla chiusura.