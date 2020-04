Il Premier Conte ha parlato agli italiani per annunciare il prolungamento della quarantena, e in serata annuncerà un nuovo decreto, con alcune novità in merito alla riapertura dei negozi.

Coronavirus, nuovo decreto in arrivo

Giuseppe Conte, assieme ai colleghi dell’esecutivo, ha lavorato per un nuovo decreto che annuncerà questa sera agli italiani in diretta nazionale. Nella bozza sono segnate le attività commerciali che saranno riaperte dopo la chiusura a causa del lockdown cominciato lo scorso mese. Stando a quanto riporta la Repubblica che ha visionato la bozza del decreto, saranno riaperte le attività per mezzo di distributori automatici, alcune fabbriche, escluse quelle tessili di abbigliamento, e riapriranno anche le attività legali e contabili.

Negozi, librerie e lavanderie: ecco cosa apre

C’è un parziale allentamento da parte del Governo che ha deciso di riaprire alcune attività che erano state chiuse dal decreto precedente di qualche settimana fa. Dal 14 aprile saranno riaperte: le lavanderie, i negozi per vestiti di bambini e neonati (restano vietate le vendite di vestiti per adulti), cartolerie, librerie, servizi di pompe funebri e diverse fabbriche in precedenza chiuse.

Questo nuovo decreto permetterà di evitare una grossa crisi economica, che in questo momento il Paese non sarebbe in grado di affrontare, poiché vi è in corso già una crisi sanitaria. Il Governo è all’opera per l’organizzazione di una taskforce tecnica che prenderà decisioni per evitare la recessione economica.