Coronavirus, Conte annuncia: “Mes? Non cambia la mia posizione, più tardi la conferenza”

Coronavirus: Conte annuncia la conferenza

Coronavirus Conte | L’emergenza Coronavirus continua ad essere una spina del fianco senza precedenti per l’Italia, senza dubbio la nazione più colpita. La pandemia sta creando parecchio scompiglio anche in politica, dove le mosse di Conte non sono state viste di buon occhio dall’opposizione, specie per quanto riguarda alcune strategie relative a Mes ed Eurobond. Nella giornata di ieri l’attuale Governo ha raggiunto un accordo con l’Eurogruppo sui fondi per gestire l’emergenza, ma sia Salvini che Meloni hanno addirittura parlato di Caporetto per la nostra penisola.

Un duro attacco, e che non ha fatto altro che alzare un ennesimo polverone; il Premier Conte ha però subito detto la sua su twitter, dando un ulteriore annuncio: “Io ho una sola parola: la mia posizione e quella del governo sul Mes non è mai cambiata e mai cambierà“.

Governo Conte: strategie non condivise

L’accordo raggiunto con l’Eurogruppo è stato interpretato come segno di sconfitta per qualche politico. In particolar modo dal M5s, che ha minacciato di non dare più il voto all’attuale Premier se la situazione non dovesse cambiare. Intanto l’Italia si sta muovendo, e adesso ci si aspetta una vera risposta anche dall’Europa, dapprima un po statica, e che adesso potrebbe giocare un ruolo davvero fondamentale.