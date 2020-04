Calciomercato Milan, Meret primo nome per il dopo Donnarumma

Calciomercato Milan: Meret il possibile sostituto di Donnarumma

Calcio Mercato Milan Donnarumma | Giorni molti intensi di mercato, soprattutto in Serie A, dove la maggior parte delle squadre sta cercando di portare avanti più operazioni possibili in vista della prossima stagione. Tra le squadre più attive c’è il Milan, intenzionato a compiere una vera e propria rivoluzione di giocatori, e allo stesso tempo blindare i propri gioielli. Se parliamo di questo, non si può non citare Donnarumma, patrimonio del Diavolo, oltre che l’elemento di più valore in rosa. Il portiere rossonero è inutile dirlo: ha tantissime richieste, e tra queste spuntano soprattutto quella di Juventus e PSG, intenzionate a strapparlo al club meneghino.

I rossoneri, seppur non vorrebbero privarsene, dovranno essere pronti a lasciar partire Donnarumma, e intanto pensare ad un sostituto che possa prendere la sua eredità. Caccia ad un giovane promettente, e che possibilmente abbia già avuto esperienza in Serie A: nel mirino c’è Alex Meret, attuale estremo difensore del Napoli. Questa la notizia riportata da Gazzetta.

Futuro Donnarumma: rinnovo lontano e scambio all’orizzonte

Il futuro di Donnarumma è ancora tutto da scrivere, ma la sensazione è che sia davvero improbabile un eventuale rinnovo con il Milan. La Juventus muove i suoi primi passi nella trattativa, e pensa ad una nuova strategia. Si tratta di uno scambio, i dettagli.